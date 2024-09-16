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Мир

"Это катастрофа": число жертв наводнения в Европе продолжает расти

время публикации: 16 сентября 2024 г., 14:31 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 14:32
Чехия, 16 сентября 2024 года
AP Photo/Darko Bandic

Уже по меньшей мере 15 человек погибли в Центральной и Восточной Европе в результате наводнений, вызванных пришедшим из Италии циклоном "Борис", который принес с собой проливные дожди.

Только в Чехии эвакуировано больше 12000 человек. Мощные потоки разрушают мосты и дома. Многие пострадавшие от наводнения районы остались без электричества и водоснабжения. Премьер-министр Петр Фиала сообщил о созыве экстренного заседания правительства.

Правительство Польши рассматривает вопрос об объявлении пострадавших территорий зоной бедствия. Это позволит проводить принудительную эвакуацию. Как ожидается, наводнение затронет всю долину Одера – до Балтийского моря.

Еще одна крупная река, на которой ожидается наводнение, – Дунай. В Вене прекращена работа метро, отменены поезда. Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал ситуацию очень серьезной, отмечая, что она имеет тенденцию к ухудшению.

В Румынии продолжаются поисково-спасательные работы в уезде Галац, на который пришелся основной удар стихии. "Это катастрофа эпического масштаба", – цитирует BBC мэра одной из пострадавших деревень Эмиля Драгомира.

Мир
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