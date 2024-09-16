Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 936-й день войны

Министерство обороны РФ 16 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 936-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более месяца, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля. Подразделениями группировки войск "Запад" улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й, 117-й бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Староверовка, Петропавловка, Кучеровка, Новоосиново, Кругляковка, Вишневое Харьковской области, Розовка, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражены восемь контратак штурмовых групп 14-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 600 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 10 пикапов, а также произведенные в Великобритании: 155-мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart", 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм орудие L-119. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 114-й, 119-й, 124-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка, Первомайский, Николаевка, Предтечино и Курахово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы: М777 производства США, FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и три 152-мм орудия Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 63-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 122-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Щербиновка, Дзержинск, Нелеповка, Димитров, Красноармейск, Гродовка, Гнатовка, Селидово, Лесовка и Украинск Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 30-й, 32-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 3-й, 12-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери украинских формирований составили свыше 530 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 61-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 115 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 121-й и 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Камышаны, Приднепровское, Велетенское Херсонской области и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 105-мм орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах. ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, 20 реактивных снарядов "Vampire" чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31622 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18150 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14658 орудий полевой артиллерии и минометов, 26127 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 69100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).