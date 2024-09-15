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Мир

Штаб Трампа: "Недалеко от кандидата в президенты была открыта стрельба, он в безопасности"

время публикации: 15 сентября 2024 г., 21:42 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 21:59
Штаб Трампа: "Недалеко от кандидата в президенты была открыта стрельба, он в безопасности"
AP Photo/Alex Brandon

Штаб предвыборной кампании Дональда Трампа сообщил, что недалеко от кандидата в президенты США от Республиканской партии была открыта стрельба. Трамп в безопасности. Подробности не сообщаются.

По информации телеканала CNN, бывший президент играл в гольф в принадлежащем ему гольф-клубе в Уэст Палм Бич, штат Флорида. Клуб был немедленно закрыт. По другим данным, выстрелы прозвучали, когда Трамп уже покинул поле.

Напомним, что 13 июня на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Политик был ранен в ухо. Покушавшийся, Томас Мэтью Крукс, был убит. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку.

Сотрудники ФБР не смогли установить мотивы действий 20-летнего злоумышленника, которому, прежде, чем он был застрелен, удалось ранить Трампа и убить еще одного человека. Следователи говорят о мешанине идеологий.

Мир
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