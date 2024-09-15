Стрельба рядом с Трампом во Флориде. CNN: расследуется версия покушения

Секретная служба расследует "инцидент с безопасностью" с участием Дональда Трампа, который произошел в принадлежащем ему гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич. Телеканал CNN передал со ссылкой на свои источники, что следствием рассматривается версия готовившегося покушения на Дональда Трампа.

ФБР сообщило, что ведется расследование "того, что выглядит как попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа".

Несколько выстрелов прозвучали рядом с гольф-клубом Trump International Golf Course около 14:00 по местному времени. Дональд Трамп, игравший в это время в клубе, был эвакуирован Секретной службой. Согласно сообщениям в СМИ, стреляли секретные агенты в вооруженного мужчину. Подозреваемому удалось сесть в машину и скрыться, позднее он был задержан на трассе I-95. Рядом с гольф-клубом обнаружено длинноствольное оружие.

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы об инциденте с "безопасностью Трампа". "Они с облегчением узнали, что с ним все в порядке", – говорится в сообщении Белого дома.

В рассылке своим сторонникам Трамп написал: "Я в безопасности и невредим. Никто не пострадал. Благодарен за вашу поддержку".

Если следствие подтвердит, что целью преступника был Трамп, то это будет вторая попытка покушения на экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии. Первый инцидент произошел 13 июня во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Политик был ранен в ухо. Покушавшийся, Томас Мэтью Крукс, был убит. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку. Сотрудники ФБР не смогли установить мотивы действий 20-летнего злоумышленника, которому, прежде, чем он был застрелен, удалось ранить Трампа и убить еще одного человека. Следователи говорят о мешанине идеологий.