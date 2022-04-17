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NEWSru.co.il :: В мире17 апреля 2022 г., 06:55

Bloomberg: Абрамович посещал Киев для обсуждения переговоров. Представитель бизнесмена: "Его нет в Киеве"

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Роман Абрамович

Агентство Bloomberg и американский журнал Fortune со ссылкой на собственные источники сообщили, что российский бизнесмен Роман Абрамович посещал Киев, чтобы попытаться активизировать российско-украинские переговоры.

В публикациях не указано, когда именно, по данным этих источников, Абрамович побывал в Киеве.

Представитель Абрамовича заявил агентству Bloomberg, что "его нет в Киеве", отказавшись от дальнейших комментариев. Украинская сторона от комментариев отказалась.


Российскому изданию РБК представитель Абрамовича сказал, что бизнесмена нет в Киеве и его не была там недавно.

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