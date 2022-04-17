Bloomberg: Абрамович посещал Киев для обсуждения переговоров. Представитель бизнесмена: "Его нет в Киеве"
Агентство Bloomberg и американский журнал Fortune со ссылкой на собственные источники сообщили, что российский бизнесмен Роман Абрамович посещал Киев, чтобы попытаться активизировать российско-украинские переговоры.
В публикациях не указано, когда именно, по данным этих источников, Абрамович побывал в Киеве.
Представитель Абрамовича заявил агентству Bloomberg, что "его нет в Киеве", отказавшись от дальнейших комментариев. Украинская сторона от комментариев отказалась.
Российскому изданию РБК представитель Абрамовича сказал, что бизнесмена нет в Киеве и его не была там недавно.
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