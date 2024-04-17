Украинская сторона: нанесен значительный урон российским силам ПВО в Крыму

Украинская сторона заявляет, что в результате ночного удара по целям на территории военного аэродрома в Джанкое, был нанесен значительный урон российским силам ПВО в Крыму.

По предварительным оценкам, уничтожены: три пусковые установки С-400, одна РЛС С-400, две пусковые установки С-300 и склад, на котором хранились ракеты С-300/400.

Ранее предполагалось, что удар был нанесен украинскими военными – баллистическими ракетами ATACMS и авиационными ракетами Storm Shadow.

Российская сторона пока эту информацию не комментирует.

Отметим, что армия РФ зачастую использует ЗРК С-300 для прицельных обстрелов военной и гражданской инфраструктуры Украины.