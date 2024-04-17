СБ ООН 18 апреля проголосует по вопросу признания Палестины государством-членом ООН

Совет Безопасности ООН в четверг, 18 апреля, проголосует по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает агентство France-Presse со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Речь идет о возможности признания Палестины полноправным государством-членом ООН.