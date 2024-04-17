x
17 апреля 2024
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 апреля 2024
|
17 апреля 2024
|
последняя новость: 08:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

СБ ООН 18 апреля проголосует по вопросу признания Палестины государством-членом ООН

время публикации: 17 апреля 2024 г., 06:00 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 06:07
СБ ООН 18 апреля проголосует по вопросу признания Палестины государством-членом ООН
AP Photo/Jeenah Moon

Совет Безопасности ООН в четверг, 18 апреля, проголосует по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает агентство France-Presse со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Речь идет о возможности признания Палестины полноправным государством-членом ООН.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 апреля 2024

Следователи ООН обвинили власти Израиля в создании препятствий к расследованию преступлений ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 апреля 2024

Совет безопасности ООН призывает Израиль "убрать все препятствия" с доставки гумпомощи в Газу