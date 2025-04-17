В Кении бельгийцев обвинили в контрабанде 5000 экзотических муравьев

Двое граждан Бельгии были обвинены в хранении и торговле живыми дикими животными после того, как у них нашли тысячи муравьев, упакованных в пробирки.

19-летние Лорной Давид и Сеппе Лодевейкс и еще двое мужчин из Кении и Вьетнама были арестованы 5 апреля в гостевом доме в кенийском округе Накуру с 5000 муравьев, упакованными в 2244 пробирки, заполненные ватой, чтобы насекомые могли выживать в течение нескольких месяцев, сообщает CNN. В понедельник, 15 апреля, четверо обвиняемых признали свою вину по делу о хранении и торговле животными. Во время слушаний в суде при международном аэропорте Джомо Кеньятта бельгиец Лорной Давид заявил, что не знал о нарушении закона. "Мы сделали это по глупости и случайно", – сказал он, обращаясь к суду с просьбой о снисхождении.

Служба охраны дикой природы Кении сообщила, что четверо мужчин занимались контрабандой муравьев для продажи на рынках Европы и Азии, среди которых был вид messor cephalotes – крупный красный муравей-жнец, характерный для Восточной Африки.

Кенийские власти оценили стоимость конфискованных муравьев в 1 миллион шиллингов (примерно $7700). Цена на муравьев может значительно варьироваться в зависимости от вида и рынка. Филип Мурути, вице-президент по охране природы Африканского фонда дикой природы в Найроби, отметил, что муравьи играют важную роль в улучшении почвы, способствуя прорастанию семян и являясь пищей для таких животных, как птицы.