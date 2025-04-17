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Мир

Бывший замначальника российского генштаба приговорен к семи годам лишения свободы

Коррупция
Россия
время публикации: 17 апреля 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 14:53
Бывший замначальника российского генштаба приговорен к семи годам лишения свободы
AP Photo/Vladimir Kondrashov

Московский гарнизонный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника Генерального штаба - начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина.

Шамарин был признан виновным в получении двух взяток в особо крупных размерах. Суд лишил его звания генерал-лейтенанта, наград и постановил конфисковать имущество на сумму 36 миллионов рублей. Подсудимый признал свою вину.

Следствием установлено, что Шамарин в 2019-2023 годах получил взятки на общую сумму в 36 млн рублей от руководства пермского телефонного завода "Телта" за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции при выполнении гособоронзаказа. Генерал был арестован в 2024 году.

Отметим, что обвинение просило о 12 годах лишения свободы, лишении звания и наград, а также штрафе в размере 107 миллионов шекелей.

Мир
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