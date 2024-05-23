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В России задержан заместитель начальника генштаба генерал Вадим Шамарин

время публикации: 23 мая 2024 г., 10:41 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 10:46
В России задержан заместитель начальника генштаба генерал Вадим Шамарин
Министерство обороны РФ

В России задержан начальник главного управления связи Вооруженных сил, заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Военачальник проходит по уголовному делу о махинациях. У генерала был проведен обыск. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Это третий российский военачальник, арестованный за последние дни. 21 мая стало известно, что в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере под стражу заключен бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Его дело рассматривается в том же суде.

14 мая были официально подтверждены публикации СМИ о задержании начальника главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Как заявил СК, генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Аресты были проведены после того, как президент России снял с поста министра обороны Сергея Шойгу. Однако еще до его отстранения был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Генерал подозревается в получении крупной взятки, срок его содержания под стражей продлен до 23 июня.

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