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Мир

Пентагон сообщил о первых боевых потерях КНДР в Курской области

Война в Украине
Война в России
Корея
время публикации: 17 декабря 2024 г., 11:54 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 11:55
Пентагон сообщил о первых боевых потерях КНДР в Курской области
AP Photo/Ahn Young-joon

Министерство обороны США подтвердило информацию украинской разведки, согласно которой, северокорейские военнослужащие понесли первые потери в войне с Украиной. По сведениям Пентагона, они были введены в бой на минувшей неделе.

"По нашей оценке, северокорейские войска вступили в бой в Курской области и воюют вместе с россиянами. Есть основания полагать, что они понесли потери, как убитыми, так и раненными", – заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства генерал-майор Пэт Райдер.

Согласно украинской военной разведке, солдаты из КНДР были введены в бой у населенных пунктов Плехово, Ворожба и Мартыновка в Курской области и понесли ощутимые потери, потеряв убитыми и раненными более 30 человек.

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