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Мир

Британец станет первым астронавтом с инвалидностью, участвующим в космической миссии

Великобритания
Космос
время публикации: 17 февраля 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 15:53
Британец станет первым астронавтом с инвалидностью, участвующим в космической миссии
Wikipedia.org. Фото: Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands

Европейское космическое агентство объявило, что бывший паралимпиец-спринтер станет первым человеком с инвалидностью, который отправится в миссию на Международную космическую станцию.

Джон Макфолл, бывший паралимпийский спринтер из Кардиффа, прошел медицинское обследование и получил разрешение на участие в продолжительной космической миссии. Потерявший ногу в мотоциклетной аварии в 19 лет, мужчина был выбран в роли участника в исследовательском проекте ЕКА "Лети!" в 2022 году, чтобы изучить сложности отправки астронавта с инвалидностью на МКС.

Исследование завершилось в конце 2024 года, подтвердив, что технически возможно отправить человека с физическими ограничениями, как у Джона, на шестимесячную миссию на МКС в качестве полноценного члена экипажа.

Дэниел Нойеншвандер, директор по исследованиям в области человеко-робототехники ЕКА, объяснил, что подготовка к миссии включает три ключевых аспекта: тип научных исследований, которые будут проводиться, требования к квалификации протеза и медицинская сертификация. В данный момент Джон проходит подготовку в резерве астронавтов ЕКА в Европейском центре астронавтов в Германии.

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