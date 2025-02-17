Британец станет первым астронавтом с инвалидностью, участвующим в космической миссии

Европейское космическое агентство объявило, что бывший паралимпиец-спринтер станет первым человеком с инвалидностью, который отправится в миссию на Международную космическую станцию.

Джон Макфолл, бывший паралимпийский спринтер из Кардиффа, прошел медицинское обследование и получил разрешение на участие в продолжительной космической миссии. Потерявший ногу в мотоциклетной аварии в 19 лет, мужчина был выбран в роли участника в исследовательском проекте ЕКА "Лети!" в 2022 году, чтобы изучить сложности отправки астронавта с инвалидностью на МКС.

Исследование завершилось в конце 2024 года, подтвердив, что технически возможно отправить человека с физическими ограничениями, как у Джона, на шестимесячную миссию на МКС в качестве полноценного члена экипажа.

Дэниел Нойеншвандер, директор по исследованиям в области человеко-робототехники ЕКА, объяснил, что подготовка к миссии включает три ключевых аспекта: тип научных исследований, которые будут проводиться, требования к квалификации протеза и медицинская сертификация. В данный момент Джон проходит подготовку в резерве астронавтов ЕКА в Европейском центре астронавтов в Германии.