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Мир

Пропалестинская организация добивается ареста главы МИД Израиля во время его визита в Брюссель

Гидеон Саар
Пропаганда
МУС
Бельгия
время публикации: 17 февраля 2025 г., 00:53 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 01:45
Гидеон Саар
Yonatan Sindel/Flash90

Пропалестинская неправительственная организация "Фонд Хинд Раджаб" (HRF) сообщила о подаче в Международный уголовный суд жалобы против министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара. Организация настаивает на выдачи ордера на арест израильского министра, обвиняя его в "военных преступлениях и преступлениях против человечности" в секторе Газы.

Подача жалобы приурочена к визиту Гидеона Саара в Брюссель на следующей неделе. Из канцелярии министра заявили телеканалу CNN, что поездка Гидеона Саара состоится, "как это и было запланировано".

В HRF заявляют, что "в отличие от Израиля и США, которые не являются членами МУС, Бельгия подписала Римский статут и обязана сотрудничать с Международным уголовным судом и принимать меры в отношении лиц, обвиняемых в серьезных международных преступлениях".

"Фонд Хинд Раджаб" был зарегистрирован в Брюсселе в сентябре 2024 года и является филиалом движения March 30 Movement. Его основатели заявляют, что намерены "разорвать порочный круг безнаказанности Израиля в память о Хинд Раджаб и тех, кто погиб в результате геноцида в Газе".

Хинд Раджаб – пятилетняя девочка из сектора Газы, погибшая в январе 2024 года в результате обстрела из танка машины, в которой она находилась вместе с родителями.

Мир
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