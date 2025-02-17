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Мир

Трамп прокомментировал свой ультиматум ХАМАСу. "Я сказал: Биби, делай, что хочешь"

Биньямин Нетаниягу
США
Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 17 февраля 2025 г., 00:15 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 00:15
Трамп прокомментировал свой ультиматум ХАМАСу. "Я сказал: Биби, делай, что хочешь"
Chris Graythen/Pool via AP

Дональд Трамп в беседе с журналистами прокомментировал то, почему Израиль не возобновил боевые действия в Газе после истечения срока выдвинутого им ультиматума. По словам президента США, Израилю была предоставлена свобода действий. "Я сказал: Биби, поступай, как хочешь", – сказал Трамп перед тем, как подняться на борт Air Force One.

"Причина, по которой я сделал свое заявление, заключалась в том, что они [ХАМАС] отказались освободить заложников, которых обещали вернуть. Они нарушили соглашение. После моего заявления они вернули всех, включая американца. Хорошие новости в том, что они [заложники] выглядят достаточно хорошо, потому что те, которых освободили на прошлой неделе, выглядели как выжившие в Холокосте. Ужасно, что с ними произошло. Но решать, что делать, будет Израиль после консультаций со мной", – подчеркнул Трамп.

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