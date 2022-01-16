Названо имя британца, захватившего заложников в синагоге в Техасе

Федеральное бюро расследований обнародовало имя гражданина Великобритании, захватившего 15 января четырех заложников в синагоге в городе Колливилль. Им оказался 44-летний Малик Фейсал Акрам из города Блэкберн, графство Ланкашир.

Малик Фейсал Акрам требовал освободить из тюрьмы Афию Сиддикуи, которая за нападение и покушение на убийство американских солдат в Афганистане получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе. Акрам утверждал, что она приходится ему сестрой, но это не подтвердилось.

Сайт Sky News написал, что Акрам не жил в США, и находился в Америке как турист.

Президент США Джо Байден назвал захват заложников "актом терроризма".

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 января, в синагоге, расположенной в районе Даллас-Форт-Уэрт, неизвестный вооруженный мужчина захватил раввина и еще троих людей в заложники.

В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в здание и захватил в заложники раввина Чарли Сайтрона-Уокера и нескольких молившихся на месте. В аккаунте Facebook и в Zoom-канале этой синагоги было слышно, как он ведет переговоры с представителями полиции, предостерегая их от насильственной попытки освободить заложников.

Судя по поступавшим сведениям, мужчина, захвативший заложников, был мусульманином. Он вел себя крайне агрессивно и грубо, угрожал убить всех заложников и взорвать синагогу, время от времени упоминал ислам, заявлял, что его сестра якобы находится в тюрьме, и что он требует ее освободить.

Адвокат осужденной Маруа Эль-Биалли опровергла информацию, что захвативший заложников был братом ее подзащитной. Она также заявила, что семья Сиддикуи осуждает действия человека, захватившего заложников, кем бы он ни был.

Представительница еврейской общины Колливилля 53-летняя Стейси Сильверман рассказала редакции газеты The Washington Post, что она слышала, как злоумышленник говорит, что прилетел в этот район за 5000 миль и выбрал эту синагогу, потому что Соединенные Штаты "заботятся только о еврейских жизнях".

Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что мужчина, который накануне захватил четырех заложников в синагоге в Колливилле, был британским гражданином. Имя этого человека пока не публикуется властями США и Великобритании.

После захвата заложников в синагоге в Колливилле власти Далласа (штат Техас) ввели дополнительные патрули полиции у еврейских религиозных центров. Отметим, что в последние годы охрана синагог и других религиозных еврейских объектов в США была ослаблена (в том числе, на фоне эпидемии коронавируса, когда посетителей в синагогах стало меньше).

Отметим, что Колливилль считался до сих пор самым безопасным городом в Техасе. В 2018 году он был назван 11-м в списке самых безопасных городов в США.

Аафия Сиддикуи. Справка

В ходе обыска у нее обнаружили инструкцию по сборке взрывного устройства. Когда два специальных агента ФБР и переводчик пришли ее допрашивать, Сиддикуи выхватила у одного из охранников винтовку и дважды выстрелила с криками "Аллах акбар". Но она ни в кого не попала. Военнослужащий, открывший ответный огонь, ранил женщину.

На суде в США Аафия Сиддикуи в суде отрицала свою вину.

Ее адвокаты настаивали на том, что она невменяемая и не может отвечать за свои поступки. Наличие нервного расстройства было подтверждено медицинской экспертизой, после которой Аафия Сиддикуи была отправлена в федеральный медицинский центр Карсуэлл для дальнейшего наблюдения.

Позже она была осуждена федеральным судом Манхэттена на 86 лет лишения свободы.