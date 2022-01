Названо имя британца, захватившего заложников в синагоге в Техасе

Федеральное бюро расследований обнародовало имя гражданина Великобритании, захватившего 15 января четырех заложников в синагоге в городе Колливилль. Им оказался 44-летний Малик Фейсал Акрам из города Блэкберн, графство Ланкашир.

Малик Фейсал Акрам требовал освободить из тюрьмы Афию Сиддикуи, которая за нападение и покушение на убийство американских солдат в Афганистане получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе. Акрам утверждал, что она приходится ему сестрой, но это не подтвердилось.

Сайт Sky News написал, что Акрам не жил в США, и находился в Америке как турист.

Президент США Джо Байден назвал захват заложников "актом терроризма".

For immediate release from @FBIDallas regarding the #Colleyville incident. pic.twitter.com/Bybpmao5JH