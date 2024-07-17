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США ввели санкции против Эльора Азарии, в 2016 году застрелившего обезвреженного террориста

время публикации: 17 июля 2024 г., 22:15 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 22:19
США ввели санкции против Эльора Азарии, в 2016 году застрелившего обезвреженного террориста
Flash90. Фото: А.Паруш

Государственный департамент США сообщил о введении санкций против бывшего военнослужащего ЦАХАЛа Эльора Азарии, который в 2016 году застрелил в Хевроне обезвреженного палестинского террориста.

Согласно заявлению американского внешнеполитического ведомства, Азария не сможет въехать в США в связи с его причастностью к грубым нарушениям прав человека и внесудебному убийству.

Пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что санкции введены и против других израильтян, чьи действия дестабилизируют ситуацию на Западном берегу. Он также призвал правительство Израиля должно приложить усилия, чтобы нарушители порядка предстали перед судом.

Азария был приговорен за непредумышленное убийство к 18 месяцам тюремного заключения. Позднее тогдашний начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот сократил срок заключения на четыре месяца. Затем срок наказания был еще сокращен на треть. В итоге Азария провел в тюрьме девять месяцев.

Мир
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