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Хейли поддержала Трампа: "Сильный президент не начинает войны, он предотвращает их"

время публикации: 17 июля 2024 г., 05:33 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 05:38
Хейли поддержала Трампа: "Сильный президент не начинает войны, он предотвращает их"
AP Photo/Evan Vucci

Никки Хейли, бывший посол США в ООН и бывшая кандидат в президенты, вышедшая из президентской гонки около четырех месяцев назад, заявила на съезде Республиканской партии в Милуоки (Висконсин): "Дональд Трамп пользуется моей сильной поддержкой. Точка".

"Вам не обязательно соглашаться с ним на 100 процентов, чтобы поддержать ему 100 процентов", – сказала она.

"Когда Трамп был президентом, Путин ни на что не решался. Ни на вторжение, ни на войну. Путин не нападал на Украину, потому что знал, что Трамп силен. Сильный президент не начинает войны, он предотвращает их", – заявила Хейли.

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