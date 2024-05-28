Никки Хейли в интервью "Исраэль а-Йом": Россия помогла Ирану и ХАМАСу в подготовке 7 октября

Бывшая представительница США в ООН Никки Хейли, выступавшая в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии и сошедшая с предвыборной гонки в марте текущего года, дала эксклюзивное интервью "Исраэль а-Йом". В этом интервью она высказывает свое мнение о "черной субботе" 7 октября, о ходе войны "Железные мечи" и о позиции международного сообщества по отношению к Израилю и к ХАМАСу, а также делает ряд очень сильных заявлений.

В частности, Хейли горячо поддерживает Израиль в борьбе против террористической организации ХАМАС и подчеркивает, что военные действия в секторе Газы должны продолжаться до полного уничтожения ХАМАСа. Она крайне нелестно отзывается о нынешнем президенте США Джо Байдене, подчеркивая: "Недопустимо бросать союзника, недопустимо удерживать оружие от союзника. Если ты друг (Израиля, – прим. ред.), то будь настоящим другом. И если мы хотим дружить с Израилем, мы должны позволить ему делать свою работу и просто поддерживать".

Никки Хейли убеждена, что Соединенные Штаты "не должны читать Израилю проповеди и указывать, как выиграть войну, не должны указывать, что Израиль может делать и что не может". "Мы просто должны спросить: "Что еще вам для этого нужно?" – и именно такой я хочу видеть Америку", – признается Хейли.

В ответ на вопрос, как Израиль должен реагировать на такое "проповеди и указания", Хейли призывает игнорировать их и "закончить работу". По ее словам, не войти в Рафиах (Рафах) было попросту невозможно, это фактически означало бы оставить террористов у власти. Что же касается гуманитарной помощи, доставляемой в сектор Газы, то она "подпитывает ХАМАС", а мирные жители мало что от нее получают.

"Все возвращается к тому факту, что если палестинцы хотят жить лучше, они должны избавиться от ХАМАСа, они должны сменить свое руководство. В задачи Израиля спасение палестинцев не входит, они должны сами захотеть себя спасти и отмежеваться от террористов", – подчеркнула Хейли. Она вновь отметила, что война должна закончиться полным уничтожением ХАМАСа, иначе ХАМАС вернется и повторит зверства "черной субботы" и даже более того.

Никки Хейли также сделала весьма серьезное заявление о том, что Россия передала ХАМАСу разведданные, которые ХАМАС использовал для совершения резни 7 октября. "Мы знаем, что российская разведка оказывала помощь Ирану и ХАМАСу "в том, что они совершили", и подчеркнула, что "важно, чтобы люди об этом знали". "Россия пытается, но не может играть с обеих сторон баррикад, – заявила она. – Российская разведка научила их (ХАМАС) информации об израильских базах, о том что происходит, обо всех этих вещах. И надо возложить на них ответственность за их участие".

По словам Никки Хейли, РФ может "сколько угодно это отрицать", но российская разведка была задействована в организации резни, поскольку без нее у ХАМАСа не было всей информации. "Россия находилась в плохом положении на фоне войны с Украиной, они потеряли 87% своих вооруженных сил с начала войны, у них не было побед пять дней, они слабели. И вдруг что происходит 7 октября? Взгляды всего мира отводятся от России и Украины и устремляются на Израиль. Это лучший подарок на день рождения Путина, который он только мог получить, потому что это заставило США и Запад начать заниматься Израилем", – пояснила Хейли.