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Мир

Россия вводит ответственность за поиск "экстремистских материалов" в интернете

Россия
время публикации: 17 июля 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 12:36
Россия вводит ответственность за поиск "экстремистских материалов" в интернете
AP Photo/Jenny Kane

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил к принятию поправки о введении ответственности за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN. ОБ этом сообщает агентство "Интерфакс".

В КоАП РФ предлагается внести статью 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", включенных в список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Административное наказание за это составит 3000-5000 рублей.

Эксперты: закон будет толковаться расширительно, а на определенном этапе будет введена не административная, а уголовная ответственность за поиски материалов, которые государство считает экстремистскими. Перечень будет все время расширяться.

"Учитывая, что под экстремистскими материалами законом уже признается куда больше сущностей и объектов, чем содержится в реестре Минюста, неизбежно это приведет к привлечению к ответственности за доступ к инстаграму, ЛГБТ, расследованиям команды Навального и прочего, что уже признается как экстремизм", – цитирует Moscow Times сооснователя "Роскомсвободы" Саркиса Дарбиняна.

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