В России заочно арестовали Татьяну Лазареву
время публикации: 16 июля 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 20:24
Пресненский суд Москвы заочно арестовал актрису телевидения и дубляжа, телеведущую, певицу и ютубера, общественную активистку Татьяну Лазареву по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
В сообщении суда, которое цитирует ТАСС, говорится: "Судом заочно удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу обвиняемой Лазаревой Т. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)".
Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении Татьяны Лазаревой в РФ. Ранее она была приговорена окружным военным судом к 6,5 годам колонии по делу о пропаганде терроризма.
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