В России заочно арестовали Татьяну Лазареву

Пресненский суд Москвы заочно арестовал актрису телевидения и дубляжа, телеведущую, певицу и ютубера, общественную активистку Татьяну Лазареву по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В сообщении суда, которое цитирует ТАСС, говорится: "Судом заочно удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу обвиняемой Лазаревой Т. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)".

Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении Татьяны Лазаревой в РФ. Ранее она была приговорена окружным военным судом к 6,5 годам колонии по делу о пропаганде терроризма.