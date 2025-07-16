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Мир

В России заочно арестовали Татьяну Лазареву

Судебные решения
Россия
время публикации: 16 июля 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 20:24
В России заочно арестовали Татьяну Лазареву
Фото: Мария Малько

Пресненский суд Москвы заочно арестовал актрису телевидения и дубляжа, телеведущую, певицу и ютубера, общественную активистку Татьяну Лазареву по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В сообщении суда, которое цитирует ТАСС, говорится: "Судом заочно удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу обвиняемой Лазаревой Т. по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)".

Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении Татьяны Лазаревой в РФ. Ранее она была приговорена окружным военным судом к 6,5 годам колонии по делу о пропаганде терроризма.

Мир
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