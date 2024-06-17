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Путин назначил двоюродную племянницу на пост заместителя министра обороны

время публикации: 17 июня 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 18:29
Путин назначил двоюродную племянницу на пост заместителя министра обороны
Пресс-служба Кремля

В понедельник, 17 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Цивилевой заместителем министра обороны.

Анна Цивилева приходится двоюродной племянницей Владимиру Путину. Ее отец, Евгений Михайлович Путин, двоюродный брат Владимира Путина по линии отцов (он скончался в марте текущего года). Согласно данным в Wikipedia.org, после прихода Владимира Путина к власти, Цивилева переехала из Иваново в Москву. В апреле 2023 года она возглавила государственный фонд поддержки участников "специальной военной операции" (СВО) "Защитники Отечества". Супруг Цивилевой Сергей до мая 2024 года был губернатором Кемеровской области, затем был назначен министром энергетики.

Другими указами президента РФ заместителями министра обороны были назначены Олег Савельев и Павел Фрадков, первым заместителем стал Леонид Горнин.

Этими указами количество заместителей в оборонном ведомстве России доведено до 12.

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