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Израиль

В день гибели 12 солдат: Яир Нетаниягу позирует в тренажерном зале

время публикации: 16 июня 2024 г., 21:09 | последнее обновление: 16 июня 2024 г., 21:14
В день гибели 12 солдат: Яир Нетаниягу позирует в тренажерном зале
Avshalom Sassoni/Flash90

Старший сын главы правительства Яир Нетаниягу продолжает привлекать внимание общественности. В субботу, 15 июня, в тот самый день, когда в секторе Газы погибли 12 военнослужащих, Яир Нетаниягу опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, где он позирует перед зеркалом в тренажерном зале. В штатском.

Публикация буквально взорвала интернет, и посыпались гневные комментарии: "В то время, когда гибнут солдаты, Яир Нетаниягу сфотографировался в тренажерном зале, мразь. Яблочко от яблони". Другой пользователь написал: "У меня нет претензий к Яиру Нетаниягу, он психопат, себя не контролирует и ничего мне не должен".

Негативные комментарии были активно "вычищены", остались лишь хвалебные, и возможность комментировать фото была закрыта. Однако фотография осталась на своем месте.

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