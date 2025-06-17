x
17 июня 2025
|
последняя новость: 14:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июня 2025
|
17 июня 2025
|
последняя новость: 14:36
17 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Талибы запретили женщинам младше 40 посещать рынок на границе с Узбекистаном

"Талибан"
время публикации: 17 июня 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 14:28
Талибы запретили женщинам младше 40 посещать рынок на границе с Узбекистаном
Wikipedia.org. Фото: Mutt Lunker

Правящее в Афганистане движение "Талибан" ввело новое ограничение для женщин. Женщинам моложе 40 лет запрещено посещать международный торговый центр "Термез" на границе Афганистана и Узбекистана.

По сути, речь идет об огромном рынке, в котором есть 4000 магазинов, медицинский центр, рестораны, склады, производственные предприятия. Он расположен в Термезе, по узбекскую сторону границы, но особый режим позволяет афганцам находиться здесь без визы в течение 15 суток.

Как отмечает "Настоящее время", в 2024 году талибы просили Узбекистан не включать музыку в Термезе, пообещав в противном случае запретить своим гражданам посещать рынок.

Движение "Талибан" вернулось к власти в Афганистане в 2021 году. В первое время они заявляли, что будут соблюдать права женщин, однако в последующие годы женщины были практически полностью вытеснены из общественной жизни.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2025

"Талибан" запретил шахматы в Афганистане
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 марта 2025

Лидер талибов: "Демократия и западные законы нам не нужны"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 декабря 2024

Лидер талибов приказал замуровать окна в "женских помещениях"