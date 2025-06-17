Талибы запретили женщинам младше 40 посещать рынок на границе с Узбекистаном

Правящее в Афганистане движение "Талибан" ввело новое ограничение для женщин. Женщинам моложе 40 лет запрещено посещать международный торговый центр "Термез" на границе Афганистана и Узбекистана.

По сути, речь идет об огромном рынке, в котором есть 4000 магазинов, медицинский центр, рестораны, склады, производственные предприятия. Он расположен в Термезе, по узбекскую сторону границы, но особый режим позволяет афганцам находиться здесь без визы в течение 15 суток.

Как отмечает "Настоящее время", в 2024 году талибы просили Узбекистан не включать музыку в Термезе, пообещав в противном случае запретить своим гражданам посещать рынок.

Движение "Талибан" вернулось к власти в Афганистане в 2021 году. В первое время они заявляли, что будут соблюдать права женщин, однако в последующие годы женщины были практически полностью вытеснены из общественной жизни.