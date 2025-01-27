МИД призывает израильтян воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго
время публикации: 27 января 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 10:14
Министерство иностранных дел опубликовало предупреждение об опасности поездок в Конго из-за тяжелых боев, охвативших приграничные с Руандой районы и окрестности региональной столицы Гома.
Израильтянам рекомендуется воздержаться от поездок в восточную часть Демократической Республики Конго, а тем, кто уже там находится, рекомендуется немедленно покинуть район, пока открыты аэропорты и границы.
В Конго нет израильского представительства, в экстренных ситуациях рекомендуется обращаться в посольство Израиля в Анголе по телефону 00-244-931644644.
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