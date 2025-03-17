Армия США атакует в Йемене. Ликвидирован глава службы безопасности лидера хуситов

15-17 марта в результате ударов армии США по объектам хуситов в Йемене были убиты не менее 53 человек, передает саудовский телеканал "Аль-Арабия". Среди убитых Абд ар-Раб Джафран – глава службы безопасности лидера хуситов Абд аль-Малика аль-Хути.

Американские военные продолжают атаковать хуситов в Йемене. В ночь на 17 марта армия США нанесла серию ударов по объектам хуситов. Были атакованы цели в порту Ходейда, в городе Забид и в населенном пункте Аль-Хазм. Накануне вечером был нанесен удар по офисам хуситов в районе Аль-Джауф, к северу от Саны.

Хуситы ночью заявляли, что они снова атаковали авианосец Harry S Truman. Американское командование подчеркивает: никакого ущерба авианосцу не причинено. При этом подтверждается перехват 11 беспилотников хуситов, запущенных по авианосцу 16 марта.

Ранее телеканал "Аль-Масира", принадлежащий движению "Ансар Аллах" (хуситы), передал, что в субботу, 15 марта, американские военные атаковали захваченное хуситами "израильское судно" Galaxy Leader в порту Ходейды. По данным телеканала, по судну было нанесено не менее двух авиаударов. Судно Galaxy Leader, шедшее из Египта в Индию под флагом Багамских островов, было захвачено хуситами в ноябре 2023 года. Экипаж был освобожден в январе 2025 года. Корабль принадлежал британской судоходной компании, одним из владельцев которой является израильский предприниматель Рами Унгер. На этом основании корабль был объявлен израильским.

15-16 марта армия США при поддержке вооруженных сил Великобритании атаковали десятки объектов хуситов в Йемене. В общей сложности было нанесено не менее 40 ударов по целям в Сане, Сааде и других регионах Йемена. Целями ударов были штаб-квартиры и дома высокопоставленных представителей хуситов, радары, системы ПВО, ракетные системы, хранилища беспилотников, склады оружия. Арабские источники сообщали, что в результате ударов армии США в Йемене были убиты шесть командиров движения "Ансар Аллах" (хуситы). Йеменские СМИ заявляли о более 30 убитых и свыше 100 раненых.