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Ближний Восток

Хуситы утверждают, что ВВС США нанесли два авиаудара по "израильскому судну"

США
Хуситы
время публикации: 17 марта 2025 г., 00:07 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 00:11
Хуситы утверждают, что ВВС США нанесли два авиаудара по "израильскому судну"
Houthi Media Center via AP

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий движению "Ансар Аллах" (хуситы), передал, что в субботу, 15 марта, после 47 авиаударов по целям в Сане, Сааде и других регионах Йемена, целью стало "израильское судно" Galaxy Leader в порту Ходейды.

По данным телеканала, по судну было нанесено не менее двух авиаударов.

Судно Galaxy Leader, шедшее из Египта в Индию под флагом Багамских островов, было захвачено хуситами в ноябре 2023 года. Экипаж был освобожден в январе 2025 года.

Корабль принадлежал британской судоходной компании, одним из владельцев которой является израильский предприниматель Рами Унгер. На этом основании корабль был объявлен израильским.

Ближний Восток
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