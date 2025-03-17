Хуситы утверждают, что ВВС США нанесли два авиаудара по "израильскому судну"

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий движению "Ансар Аллах" (хуситы), передал, что в субботу, 15 марта, после 47 авиаударов по целям в Сане, Сааде и других регионах Йемена, целью стало "израильское судно" Galaxy Leader в порту Ходейды.

По данным телеканала, по судну было нанесено не менее двух авиаударов.

Судно Galaxy Leader, шедшее из Египта в Индию под флагом Багамских островов, было захвачено хуситами в ноябре 2023 года. Экипаж был освобожден в январе 2025 года.

Корабль принадлежал британской судоходной компании, одним из владельцев которой является израильский предприниматель Рами Унгер. На этом основании корабль был объявлен израильским.