Финляндия и Швеция подают совместную заявку в NATO

В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция совместно подадут заявки на вступление в NATO.

Об этом сообщила глава шведского правительства Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нинисто в Стокгольме.

А в четверг, 19 мая, Андерссон и Нинисто встретятся в Белом доме президентом США Джо Байденом. В ходе встречи будет обсуждаться как вступление в NATO Финляндии и Швеции, так и другие темы - в том числе, поддержка Украины.