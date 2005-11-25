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В мире

Финляндия и Швеция подают совместную заявку в NATO

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) на пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто (слева) и министром иностранных дел Швеции Анн Линде (справа)
AP Photo/Olivier Matthys, File

В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция совместно подадут заявки на вступление в NATO.

Об этом сообщила глава шведского правительства Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нинисто в Стокгольме.

А в четверг, 19 мая, Андерссон и Нинисто встретятся в Белом доме президентом США Джо Байденом. В ходе встречи будет обсуждаться как вступление в NATO Финляндии и Швеции, так и другие темы - в том числе, поддержка Украины.

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