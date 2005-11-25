Финляндия и Швеция подают совместную заявку в NATO
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В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция совместно подадут заявки на вступление в NATO.
Об этом сообщила глава шведского правительства Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нинисто в Стокгольме.
А в четверг, 19 мая, Андерссон и Нинисто встретятся в Белом доме президентом США Джо Байденом. В ходе встречи будет обсуждаться как вступление в NATO Финляндии и Швеции, так и другие темы - в том числе, поддержка Украины.
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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 Мая 2022
Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в NATO
Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в NATO
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