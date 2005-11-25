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В мире

Швеция подала просьбу о вступлении в NATO

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Швеция подала просьбу о вступлении в NATO
Joel Thungren/Swedish Armed Forces/TT via AP, File

Швеция подала официальную просьбу о присоединении к NATO. Заявка подписана министром иностранных дел Анн Линде. Тем самым североевропейское государство отказалось от политики нейтралитета, которой оно придерживалось с 1815 года.

Толчком к присоединению к альянсу стало российское вторжение в Украину. Если до 24 февраля за вступление в NATO высказывалось не более четверти граждан Швеции, к сегодняшнему дню этот показатель вырос до 57%.

Угрозы представителей российского руководства, в том числе президента Владимира Путина, только увеличивали решимость Швеции и Финляндии, которая также объявила о присоединении к альянсу.

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