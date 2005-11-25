Швеция подала просьбу о вступлении в NATO
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Швеция подала официальную просьбу о присоединении к NATO. Заявка подписана министром иностранных дел Анн Линде. Тем самым североевропейское государство отказалось от политики нейтралитета, которой оно придерживалось с 1815 года.
Толчком к присоединению к альянсу стало российское вторжение в Украину. Если до 24 февраля за вступление в NATO высказывалось не более четверти граждан Швеции, к сегодняшнему дню этот показатель вырос до 57%.
Угрозы представителей российского руководства, в том числе президента Владимира Путина, только увеличивали решимость Швеции и Финляндии, которая также объявила о присоединении к альянсу.
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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 Мая 2022
Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в NATO
Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в NATO
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