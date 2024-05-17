Впервые после 7 октября в СБ ООН проходит обсуждение, посвященное похищенным израильтянам

Впервые с начала войны в Совете безопасности ООН проходит заседание, посвященное захвату заложников ХАМАСом во время атаки 7 октября. Это заседание проходит по формуле Аррии, и является неформальной встречей.

Обсуждение проводится по инициативе США и при поддержке Эквадора, Франции, Японии, Мальты, Южной Кореи, Великобритании, Албании, Аргентины, Австрии, Австралии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Чехии, Германии, Гватемалы, Венгрии, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, Румынии, Словакии, Испании.

Израильский сайт "Мако" пишет, что обсуждение состоялось благодаря многомесячной работе израильской делегации при ООН и стран-членов СБ во главе с США и Германией.

В обсуждении принимают участие представители 23 стран.

На встречу приглашены израильтяне, побывавшие в плену ХАМАСа, а также родственники тех, кто до сих пор удерживается террористами в секторе Газы. От США на заседание была приглашена профессор Рут Гальперин-Каддари, юрист и защитница прав женщин, собирающая свидетельства гендерного насилия, совершенного боевиками ХАМАСа.

Доктор Шошан Харан, похищенная из кибуца Беэри и освобожденная в рамках сделки с террористами, рассказывала о пережитом в плену, о полной зависимости от похитителей, о постоянном страхе и о большом количестве погибших в кибуце. Она рассказала о своих проблемах со здоровьем, которые возникли после плена, о тяжелом состоянии своей дочери, о душевных травмах, полученных внуками, которые до сих пор не знают, что с их отцом. Доктор Шошан Харан обратилась к присутствующим с призывом помочь вернуть заложников.

Постпред Израиля Гилад Эрдан напомнил собравшимся, что это первое заседание, посвященное судьбе заложников после 7 октября. "До сегодняшнего дня Совет безопасности ООН не осудил ХАМАС и похищение израильских граждан. Ваше молчание придает легитимность действиям ХАМАСа", – заявил он.

Около 100 активистов из штаба семей похищенных в Нью-Йорке пришли к зданию ООН, чтобы поддержать семьи похищенных.