Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1363-й день войны

Минобороны РФ 17 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Двуречанское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Катериновка, Кондратовка, Новая Сечь и Шевченково Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Жовтневое, Колодезное и Малиновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка, Путниково Харьковской области и Дроновка Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. В течение суток сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области и 15-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Великая Шапковка Харьковской области, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения. В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Senator" канадского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре склада боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Платоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Райгородок и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Новоалександровка, Октябрьское, Родинское, Торское Донецкой Народной Республики, Демурино и Ивановка Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Отражены пять атак подразделений 425-го штурмового полка "Скала" и 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и боевая бронированная машина. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные боевые действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Остаповское, Радостное Днепропетровской области, Воздвижевка и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов и Степногорск Запорожской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97097 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26071 танк и других боевых бронированных машин, 1613 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31363 орудия полевой артиллерии и миномета, 46914 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 145300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).