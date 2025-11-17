В Польше совершена диверсия на железной дороге Варшава-Люблин, используемой для снабжения Украины

Нарушение железнодорожного сообщения на напряженной железнодорожной линии Варшава-Люблин стало результатом диверсии. Об этом сообщил посетивший место взрыва премьер-министр Польши Дональд Туск.

"К сожалению, подтвердились наши худшие подозрения. На пути Варшава-Люблин в районе деревни Мика была совершен беспрецедентный акт саботажа. Взрывное устройство разрушило полотно. На другом участке линии также зафиксирован ущерб. На месте работают следственные органы", – сообщил он.

О повреждении сообщил утром 16 ноября машинист следовавшего по линии поезда. Он успел остановиться, пострадавших не было. На место были направлены сотрудники полиции.

Отметим, что линия Варшава-Люблин используется, в том числе, и для поставок военного оборудования Украине. Велики опасения, что речь идет о новом эпизоде российской гибридной войны. Туск не исключил, что диверсанты планировали спустить с рельсов железнодорожный состав.