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Яир Лапид встретился в Вашингтоне с Бараком Обамой

время публикации: 17 сентября 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 07:18
Яир Лапид встретился в Вашингтоне с Бараком Обамой
Фото: Шахар Азран

Лидер оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой в его офисе в Вашингтоне.

Лапид поблагодарил Обаму за его публичную поддержку и усилия по возвращению похищенных израильтян, удерживаемых в секторе Газа.

"Мы все должны работать вместе, чтобы заключить сделку, которая вернет похищенных домой", - заявил Лапид.

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