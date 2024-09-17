Яир Лапид встретился в Вашингтоне с Бараком Обамой
время публикации: 17 сентября 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 07:18
Лидер оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой в его офисе в Вашингтоне.
Лапид поблагодарил Обаму за его публичную поддержку и усилия по возвращению похищенных израильтян, удерживаемых в секторе Газа.
"Мы все должны работать вместе, чтобы заключить сделку, которая вернет похищенных домой", - заявил Лапид.