Яир Лапид встретился в Вашингтоне с Бараком Обамой

Лидер оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой в его офисе в Вашингтоне.

Лапид поблагодарил Обаму за его публичную поддержку и усилия по возвращению похищенных израильтян, удерживаемых в секторе Газа.

"Мы все должны работать вместе, чтобы заключить сделку, которая вернет похищенных домой", - заявил Лапид.