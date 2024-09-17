Рауту, задержанному по подозрению в попытке покушения на Трампа, грозит до 20 лет тюрьмы

58-летнему Райану Уэсли Рауту, задержанному 15 сентября во Флориде по подозрению в попытке покушения на экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф на сумму около 500 тысяч долларов, пишет The Hill со ссылкой на судебные документы.

В данном случае речь идет о предъявлении обвинений в незаконном хранении огнестрельного оружия, несмотря на предыдущую судимость за тяжкое преступление, а также в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Максимальное наказание за первое преступление составляет 15 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. Максимальное наказание по второму пункту предусматривает до 5 лет тюремного заключения и штраф в 250 тысяч долларов.

Ожидается, что официально предъявление обвинений по этим пунктам в суде состоится 30 сентября 2024 года.

Также, как отмечает The Hill, ожидается, что 23 сентября судья назначит дату слушаний по вопросу дальнейшего содержания Раута под стражей. Прокуратура планирует добиваться содержания Раута под стражей до начала слушаний по его делу.

По всей видимости, Рауту позже будут предъявлены и другие обвинения.

Как сообщалось ранее, Райан Уэсли Раут был вооружен штурмовой винтовкой "типа AR" с оптическим прицелом (возможно, AR-15) и 15 сентября находился возле гольф-клуба во Флориде, где Трамп играл в гольф. Об этом писал сайт NBC News. Подозреваемый, у которого также были камера GoPro и два небольших черных рюкзака, успел просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба, когда его заметили сотрудники секретной службы и открыли по нему огонь. Вскоре подозреваемого, скрывшегося на черном автомобиле Nissan, задержали.

В публикации NBC News говорилось, что Райан Раут ездил в Украину, чтобы помочь украинцам в войне против России. В 2023 году в интервью Semafor он выражал разочарование по поводу того, что власти Украины осторожны с привлечением иностранных бойцов. В июне 2022 года он говорил в интервью Newsweek Romania, что занимается вербовкой людей для военных действий в Украине.

Известно, что Райан Раут многие годы жил в Северной Каролине, затем – на Гавайях. В 2002 году был осужден за хранение пулемета. Всего же против него в разные годы было возбуждено более 100 уголовных дел. Он зарегистрирован как член Демократической партии США, хотя ранее голосовал за Трампа, а затем выступал в поддержку Никки Хейли – кандидата от Республиканской партии. В соцсетях выступал против Израиля и в поддержку палестинцев.

Если следствие подтвердит, что целью преступника был Трамп, то это будет вторая попытка покушения на экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии. Первый инцидент произошел 13 июня во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Политик был ранен в ухо. Покушавшийся, Томас Мэтью Крукс, был убит. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку. Сотрудники ФБР не смогли установить мотивы действий 20-летнего злоумышленника, которому, прежде, чем он был застрелен, удалось ранить Трампа и убить еще одного человека.