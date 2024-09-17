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Правозащитники предложили миллион долларов пропалестинским движениям за проведение гей-парада в Газе

время публикации: 17 сентября 2024 г., 01:24 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 01:42
Правозащитники предложили миллион долларов пропалестинским движениям за проведение гей-парада в Газе
AP Photo/Ibrahim Usta

Правозащитная группа New Tolerance Campaign предложила американским пропалестинским ЛГБТ-движениям миллиона долларов для проведения гей-парада в секторе Газы или на Западном берегу. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В первую очередь, это предложение касается организаций "Queers for Palestine" и "Gays for Gaza", которые после "резни 7 октября" подхватили антиизраильскую риторику и стали активными участниками пропалестинских демонстраций.

По словам президента New Tolerance Campaign Грегори Т. Анджело, цель кампании – разоблачить лицемерие. Гомосексуальные отношения на палестинских территориях, в Газе и на Западном берегу, находятся под запретом, а гомосексуалы и трансгендеры часто становятся жертвами насилия.

Передвижные рекламные щиты с предложением New Tolerance Campaign можно увидеть возле Колумбийского университета в Нью-Йорке, у штаб-квартиры Кампании за права человека в Вашингтоне и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Мир
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