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Мир

В России прекращен выпуск газеты "Собеседник", внесенной в реестр иностранных агентов

время публикации: 17 сентября 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 12:47

В России прекращен выпуск газеты "Собеседник" и других изданий одноименного издательского дома после того, как министерство юстиции включило ИД "Собеседник" в реестр иностранных агентов. Об этом сообщила специальный корреспондент издания Елена Мильчановска.

По ее словам, приостановка выпуска продлится по меньшей мере два-три месяца. Издательский дом намерен оспаривать решение минюста в судебном порядке. При этом официально о прекращении работы не сообщается, поскольку прекращена и деятельность в социальных сетях.

Газета "Собеседник" выходит с 1984 года. После начала войны, оставаясь в России, "Собеседник" продолжал выпускать материалы, посвященные оппозиционной политике, и в том числе – Алексею Навальному.

После гибели политика в заполярной колонии "Собеседник" опубликовал фото Навального на обложке со словами: "…но надежда есть!". После этого тираж газеты в Москве был изъят практически полностью, однако "Собеседник" затем снова написал о Навальном, выпустив репортаж с его похорон.

Мир
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