Соловьев возложил ответственность за подрыв пейджеров "Хизбаллы" на агента "Махшира Кешера"

В тг-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева опубликован следующий текст: "Власти Ливана призывают население срочно прекратить пользоваться устройствами и избавиться от них. Как пишут местные СМИ, за атакой мог стоять агент спецслужб Израиля Махшир Кешер". (махшир кешер, иврит – устройство связи)

Отметим, что Соловьев не впервые всерьез воспринимает шутки такого рода, исходящие от израильтян.

Напомним, что 1 августа 2024 года средства массовой информации Турции и некоторые турецкие политики опубликовали имя предполагаемого агента "Мосада", который совершил ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране: за имя они приняли ивритское слово "а-митнакеш" – "совершивший покушение".

Амит Накеш действительно звучит достаточно правдоподобно – именно поэтому, наряду с именем "напарника" Тиль Медуяк ("точная ракета") имя Амит Накеш сразу после ликвидации Ханийи появилось в шуточных публикациях израильтян в социальных сетях, став новой серией "слишком похожих на правду" шуток, всерьез принимаемых в арабском и мусульманском мире.

Помимо нескольких турецких СМИ, о разоблачении имени совершившего покушение на Ханийю агента рассказала и общественно-политический аналитик Илай Аксой, заместитель председателя "Демократической партии" Турции. В своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер) Илай Аксой написала: "По сообщению израильских источников, убийцей главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи был агент "Мосада" Амит Накеш, ранее принимавший участие во многих убийствах".

Осенью 2023 года хуситские пираты опубликовали список пассажиров "захваченного израильского судна" Galaxy Leader – Эли Коптер ("хеликоптер" – "вертолет"), Сими Лак ("сими лак" – нанеси лак"), Миха Напо ("ми хана по" – кто здесь припарковался), Ани Аеф ("я устал"), Карло Батусик ("его задней части холодно"), "Юваль Менухот" – "юва ле-менухот" – был похоронен), и "израильтянин японского происхождения Зузу Отамуту" – "двигайтесь или умрете".

После авиакатастрофы, в результате которой разбился вертолет президента Ирана Эбрагима Раиси, некоторые турецкие и арабские СМИ также попытались привязать к этому инциденту Израиль, самым серьезным образом цитируя шутку про "агента "Мосада" Эли Коптера (helicopter – англ. вертолет) и пилота F-16 Ави Рона ("авирон" – ивр. "самолет"), которые якобы сбили вертолет с иранскими чиновниками.