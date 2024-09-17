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Мир

Бюро нижней палаты парламента Франции поддержало импичмент Макрона

время публикации: 17 сентября 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 14:47
Бюро нижней палаты парламента Франции поддержало импичмент Макрона
AP Photo/Darko Vojinovic

Бюро нижней палаты парламента Франции, Национального собрания, одобрило проект резолюции о начале процедуры импичменте президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инициатором решения выступило ультралевое движение "Непокоренная Франция", выходящая в альянс левых партий "Новый народный фронт". Причиной для него стало решение президента поручить формирование правительства консерватору Мишелю Барнье.

"Новый Народный фронт", занявший на выборах первое место, считает, что премьер-министром должен был стать его представитель. "Непокоренная Франция" апеллирует к 68-й статье Конституции, позволяющей отстранить президента, который не выполняет свои обязанности.

Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь заявил, что инициатива направлена не против конкретного политика, а против республики. Предполагается, что Макрон избежит импичмента, поскольку у левых нет большинства ни в комиссии по законодательству, ни в одной из палат парламента.

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