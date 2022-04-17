Защитник Мариуполя рассказал NEWSru.co.il, как российские военные используют гражданских в своих целях

Редакция NEWSru.co.il смогла поговорить с одним из защитников Мариуполя, который в настоящий момент находится на территории завода "Азовсталь" – последнем рубеже украинской обороны.

Наш источник подтверждает, что город практически полностью находится под контролем российских военных, кроме территории завода "Азовсталь". Сопротивление продолжается.

Идут переговоры о судьбе Мариуполя. Наш собеседник подчеркивает, что предложение российской стороны неприемлемо, так как армия РФ предлагает сдаться, выходя без оружия через фильтрационные пункты.

Российская сторона заявляет, что в течение последней недели в Мариуполе в плен сдались около полутора тысяч украинских военнослужащих (по словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, по состоянию на утро 17 апреля сдавшихся в плен в Мариуполе было 1464). Официальный Киев заявляет, что сдавшихся в плен в несколько раз меньше, при этом точное число не называется. Наш источник в Мариуполе говорит, что точной информации по количеству сдавшихся в плен нет.

Наш собеседник подтверждает сведения о том, что российские военные заставляют мирных жителей Мариуполя выполнять трудовую повинность: "За пайку еды они собирают трупы и разбирают завалы".

"И ещё, гражданским дают задания ходить перед нашими позициями с (белыми) повязками, как у них... на правую ногу и на левую руку. И сами (российские военные) потом переодеваются в гражданку и стараются узнать, где огневые точки или позиции", – говорит наш источник.