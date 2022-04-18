Власти Украины: в Кременной российские военные расстреляли автомобиль с беженцами, гуманитарных коридоров сегодня нет

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Кременной утром 18 апреля российские военные расстреляли автомобиль с гражданскими, которые пытались эвакуироваться, передает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Гайдая, четыре человека погибли, один получил тяжелые ранения.

В настоящее в Кременной идут уличные бои.

В свою очередь, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщает, что 18 апреля гуманитарные коридоры в Украине открыты не будут. Она отметила, что все попытки договориться с российскими военными в течение последних суток были тщетными.

17 апреля гуманитарных коридоров также не было.