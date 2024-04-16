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Антидиффамационная лига: после 7 октября в США произошли 1352 антисемитские демонстрации

время публикации: 16 апреля 2024 г., 20:56 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 21:04
Антидиффамационная лига: после 7 октября в США произошли 1352 антисемитские демонстрации
AP Photo/Jose Luis Magana

Антидиффамационная лига опубликовала отчет, согласно которому, число антисемитских инцидентов в США в 2023 году выросло на 140% по сравнению с 2022 годом. Подавляющее большинство инцидентов произошло после 7 октября. Учитывалось, в том числе, и происшедшее в интернете.

В общей сложности в минувшем году лига зафиксировала 8873 инцидента на антисемитской почве. 5204 из них произошли после того, как террористическая группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль.

6535 из этих случаев – оскорбления, с которыми сталкиваются не только евреи, но и те, кого антисемиты приняли за еврея. В 2177 случаях речь идет о вандализме. В 161 случае евреи подвергались физическому насилию, передает CNN.

Еврейская правозащитная организация сообщает, что после 7 октября в США произошли 1352 демонстрации с четко выраженным антисемитским и антисионистским уклоном. При этом ADL подчеркивает, что легитимные демонстрации в поддержку прав палестинского народа и против израильской политики в это число не входит.

922 случая зафиксированы в колледжах и университетах. И в этом случае подавляющее большинство инцидентов произошло после 7 октября.

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