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Мир

В разбившейся кабинке канатной дороги в Неаполе была израильская пара

Горный туризм
Италия
время публикации: 18 апреля 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 07:08
В разбившейся кабинке канатной дороги в Неаполе была израильская пара
AP

Итальянские СМИ сообщают, что в кабинке канатной дороги в Неаполе, разбившейся в результате обрыва троса, находились две пары туристов и сотрудница туристической компании.

Пара британских туристов, гражданка Израиля и местная работница в результате падения с большой высоты погибли на месте. Гражданин Израиля в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Напомним, что трагедия произошла вечером в четверг на канатной дороге на горе Фаито в коммуне Кастелламмаре-ди-Стабия, возле Неаполя. Трос порвался, когда кабинка находилась в нескольких метрах от верхней станции. Еще 14 человек, находившихся в других кабинках, были эвакуированы спасателями. Итальянская прокуратура начала расследование.

24 мая 2021 года в результате обрыва троса разбилась кабина канатной дороги на горе Монтероне в районе Лаго Маджоре. В результате погибли 14 человек, включая семью из пяти израильтян. Единственным выжившим был 5-летний израильтянин Эйтан Биран, которого отец успел взять на руки перед ударом об землю и тем самым спас.

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