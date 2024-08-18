x
18 августа 2024
|
последняя новость: 16:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 августа 2024
|
18 августа 2024
|
последняя новость: 16:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Советница Харрис по связям с мусульманами и Газой оказалась сторонницей антисемитской организации

время публикации: 18 августа 2024 г., 15:49 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 15:53
Советница Харрис по связям с мусульманами и Газой оказалась сторонницей антисемитской организации
AP Photo/Mike Stewart

Еврейские организации США возмущены и обеспокоены решением кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис назначить Насрину Баргзи ответственной за связи предвыборного штаба с арабскими и мусульманскими гражданами, а также за вопросы, связанные с сектором Газы.

Баргзи, в прошлом занимавшая пост политического советника Харрис, заявила, что работа в предвыборном штабе для нее большая честь. "Я буду консультировать вице-президента по широкому кругу вопросов – от демократии и репродуктивных прав до отношений с арабской и мусульманской общинами", – рассказала она.

Советница вице-президента поддерживает радикальную группу "Студенты за справедливость в Палестине", выступающую организатором антисемитских манифестаций в американских кампусах.

В 2015 году она опубликовала статью, в которой жалобы студентов на антисемитизм в университетах назывались "юридическим запугиванием". Запреты на пропалестинские ации в вузах она характеризовала как ограничение гарантированной конституцией свободы слова.

По мнению президента Американской сионистской организации Морта Кляйна, именно под влиянием своей советницы Харрис стала занимать все более антиизраильскую позицию. "Мы крайне обеспокоены тем, что Баргзи поддерживает "Студентов за справедливость в Палестине"", – цитирует его Jewish News Syndicate.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 августа 2024

Федеральный суд США выступил против создания в университетах "зон, свободных от евреев"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 июля 2024

Биньямин Нетаниягу провел встречу с Камалой Харрис
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 июня 2024

Опрос: 30% евреев США считают действия ЦАХАЛа в секторе Газы геноцидом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 мая 2024

Полиция прервала пропалестинскую акцию в Мичиганском университете