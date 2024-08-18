Советница Харрис по связям с мусульманами и Газой оказалась сторонницей антисемитской организации

Еврейские организации США возмущены и обеспокоены решением кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис назначить Насрину Баргзи ответственной за связи предвыборного штаба с арабскими и мусульманскими гражданами, а также за вопросы, связанные с сектором Газы.

Баргзи, в прошлом занимавшая пост политического советника Харрис, заявила, что работа в предвыборном штабе для нее большая честь. "Я буду консультировать вице-президента по широкому кругу вопросов – от демократии и репродуктивных прав до отношений с арабской и мусульманской общинами", – рассказала она.

Советница вице-президента поддерживает радикальную группу "Студенты за справедливость в Палестине", выступающую организатором антисемитских манифестаций в американских кампусах.

В 2015 году она опубликовала статью, в которой жалобы студентов на антисемитизм в университетах назывались "юридическим запугиванием". Запреты на пропалестинские ации в вузах она характеризовала как ограничение гарантированной конституцией свободы слова.

По мнению президента Американской сионистской организации Морта Кляйна, именно под влиянием своей советницы Харрис стала занимать все более антиизраильскую позицию. "Мы крайне обеспокоены тем, что Баргзи поддерживает "Студентов за справедливость в Палестине"", – цитирует его Jewish News Syndicate.