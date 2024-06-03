Опрос: 30% евреев США считают действия ЦАХАЛа в секторе Газы геноцидом

Иерусалимский центр общественной деятельности публикует результаты опроса, проведенного в мае среди представителей еврейской общины США. Опрос был призвал выявить, как повлиял на них конфликт между Израилем и ХАМАСом.

У участников опроса спросили, обеспокоены ли они будущим еврейства США на фоне демонстраций в университетах. 56% признались, что в значительной степени, 22% – что в определенной степени. Лишь 8% сообщили, что это их не беспокоит.

30% опрошенных сообщили, что согласны с утверждениями пропалестинских активистов, согласно которым действия ЦАХАЛа в секторе Газы являются геноцидом. 25% заявили, что это не так, еще 27% сообщили о категорическом несогласии с таким утверждением.

34% респондентов заявили, что считают манифестации в кампусах антивоенными, но не антиизраильскими. 28% назвали их антиизраильскими, 25 – и антивоенными, и антиизраильскими. 12% сообщили, что к ним не подходит ни одно из определений.

33% американских евреев признались, что с начала военных действий поддержка ими Израиля возросла, 43% сказали, что она не изменилась, 24% – что снизилась. 11,5% заявили о поддержке палестинцев, 8% признались, что поддерживают палестинцев, но не ХАМАС.

22% заявили о полной поддержке инициативы президента США Джо Байдена о введении ограничений на поставку вооружений Израилю в случае масштабной операции в Рафиахе, еще 30% – о поддержке. Только 22% выступили против или категорически против.

11% высказали безоговорочную поддержку палестинскому государству. 24% обуславливают его создание признанием Израиля еврейским государством. 25% считают, что помимо этого признание, палестинское государство должно быть демилитаризованным.