Швейцария объявила "Хизбаллу" вне закона

Парламент Швейцарии объявил вне закона ливанскую террористическую группировку "Хизбалла". Инициатором выступил парламентский комитет по вопросам безопасности.

В нижней палате инициатива была поддержана 126 депутатами, 20 проголосовали против, 41 воздержался. Несколькими днями ранее голосование прошло и в Сенате. Здесь проголосовали за 31 парламентарий, против был подан только один голос, десять воздержались.

В предложении парламентского комитета отмечалось, что речь идет о радикальной исламистской группировке, несущей ответственность за многочисленные акты насилия и нарушения прав человека.

На минувшей неделе было принято решение объявить вне закона палестинскую группировку ХАМАС. Еще раньше незаконными были объявлены "Исламское государство" и "Аль-Каида".

"Я приветствую эти важные решения парламента Швейцарии и призываю другие страны последовать их примеру!" – сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.