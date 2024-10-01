x
01 октября 2024
|
последняя новость: 13:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2024
|
01 октября 2024
|
последняя новость: 13:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Администрация США выразила поддержку наземной операции ЦАХАЛа в Ливане

время публикации: 01 октября 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 13:36
Администрация США выразила поддержку наземной операции ЦАХАЛа в Ливане
Miriam Alster/Flash90

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, в котором выразил поддержку ограниченной наземной операции ЦАХАЛа в Ливане.

"Собеседники согласились в том, что необходимо уничтожить наступательную инфраструктуру вдоль границы, чтобы лишить "Хизбаллу" возможности совершить на Израиль нападения в стиле 7 октября", – говорится в сообщении министерства обороны США.

Как сообщает издание Axios, как в Белом доме, так и в Пентагоне пришли к выводу, что их способность оказывать давление на Израиль в ливанском вопросе ограничена. Поэтому администрация США отказалась от попыток предотвратить операцию и сосредоточилась на обеспечении ее ограниченного характера.

В материале Барака Равида отмечается: израильские представители заявили американскому руководству, что ввод войск будет ограниченным. В ответ были высказаны опасения, что операция с ограниченными временными и территориальными рамками может выйти из этих рамок.

В то же время в Белом доме не исключают, что мощное военное давление на "Хизбаллу" приведет к дипломатическому урегулированию, не только включающему прекращение огня, но и ведущему к значительному ослаблению негативного влияния "Хизбаллы" на Ливан и регион.

"Израильтяне играют с огнем. Но что, если у них получится?" – сказал Равиду один из его американских собеседников.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2024

ЦАХАЛ начал наземную операцию в Ливане
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2024

Продолжаются ракетные обстрелы из Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2024

Военно-политический кабинет одобрил "следующий этап операции в Ливане"