Администрация США выразила поддержку наземной операции ЦАХАЛа в Ливане

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, в котором выразил поддержку ограниченной наземной операции ЦАХАЛа в Ливане.

"Собеседники согласились в том, что необходимо уничтожить наступательную инфраструктуру вдоль границы, чтобы лишить "Хизбаллу" возможности совершить на Израиль нападения в стиле 7 октября", – говорится в сообщении министерства обороны США.

Как сообщает издание Axios, как в Белом доме, так и в Пентагоне пришли к выводу, что их способность оказывать давление на Израиль в ливанском вопросе ограничена. Поэтому администрация США отказалась от попыток предотвратить операцию и сосредоточилась на обеспечении ее ограниченного характера.

В материале Барака Равида отмечается: израильские представители заявили американскому руководству, что ввод войск будет ограниченным. В ответ были высказаны опасения, что операция с ограниченными временными и территориальными рамками может выйти из этих рамок.

В то же время в Белом доме не исключают, что мощное военное давление на "Хизбаллу" приведет к дипломатическому урегулированию, не только включающему прекращение огня, но и ведущему к значительному ослаблению негативного влияния "Хизбаллы" на Ливан и регион.

"Израильтяне играют с огнем. Но что, если у них получится?" – сказал Равиду один из его американских собеседников.