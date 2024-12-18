x
18 декабря 2024
|
последняя новость: 05:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2024
|
18 декабря 2024
|
последняя новость: 05:29
18 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Жертвами землетрясения на Вануату стали не менее 14 человек, в их числе иностранцы

Погибшие
Землетрясения
время публикации: 18 декабря 2024 г., 05:29 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 05:35
Жертвами землетрясения на Вануату стали не менее 14 человек, в их числе иностранцы
AP Photo/Marco Ugarte

Жертвами землетрясения около берегов тихоокеанского государства Вануату, происшедшего накануне, стали не менее 14 человек, в их числе двое граждан КНР. Пострадали около 200 человек, сообщают местные власти.

Причинен значительный ущерб.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло 17 декабря, была объявлена угроза цунами. Как сообщала Геологическая служба США (USGS). Эпицентр землетрясения находился в 30 км к западу от столицы государства Порт-Вила, где проживают около 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 43 км.

Предыдущее сильное землетрясение около берегов Вануату фиксировалось в декабре 2023 года.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 декабря 2024

Сильное землетрясение в Тихом океане, около берегов Вануату
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 декабря 2023

В Тихом океане, в районе островов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,1