Минюст России пополнил реестр "иностранных агентов", включив в него израильтянку Наталью Резник
время публикации: 18 июля 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 19:06
Минюст России пополнил реестр "иностранных агентов", включив в список семь человек и один интернет-портал. В реестр добавлены: радиоведущая Фелицата Ольшевец (Маша Майерс); историк Василий Жарков; бывший муниципальный депутат из Петербурга Ксения Торстрем; бывший депутат гордумы Нижневартовска Дмитрий Великий; блогер и бизнесмен Дмитрий Храмцов; журналистка Ксения Кириллова; поэт Наталья Резник, портал Activatica.org, посвященный гражданскому активизму.
Израильтянка Наталья Резник, сохранившая российское гражданство и проживающая в Боулдере (Колорадо, США), 1 июня приняла участие в произраильском марше и получила ожоги в результате нападения террориста.
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