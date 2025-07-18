Минюст России пополнил реестр "иностранных агентов", включив в него израильтянку Наталью Резник

Минюст России пополнил реестр "иностранных агентов", включив в список семь человек и один интернет-портал. В реестр добавлены: радиоведущая Фелицата Ольшевец (Маша Майерс); историк Василий Жарков; бывший муниципальный депутат из Петербурга Ксения Торстрем; бывший депутат гордумы Нижневартовска Дмитрий Великий; блогер и бизнесмен Дмитрий Храмцов; журналистка Ксения Кириллова; поэт Наталья Резник, портал Activatica.org, посвященный гражданскому активизму.

Израильтянка Наталья Резник, сохранившая российское гражданство и проживающая в Боулдере (Колорадо, США), 1 июня приняла участие в произраильском марше и получила ожоги в результате нападения террориста.