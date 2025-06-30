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Мир

Умерла одна из женщин, пострадавших в результате теракта в Боулдере

США
Теракт
время публикации: 30 июня 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 20:00
Умерла одна из женщин, пострадавших в результате теракта в Боулдере
AP Photo/David Zalubowski

В больнице скончалась 82-летняя Карен Даймонд, получившая тяжелые ожоги в результате нападения на участников произраильского марша в Боулдере. Сайт 9News.com пишет, что в связи со смертью одной из пострадавших прокуратура выдвинула новые обвинения нелегальному иммигранту Мухаммеду Сабри Сулейману (Солиман), он обвиняется в убийстве первой степени.

Проживающая в Боулдере израильтянка Наталья Резник в своем Facebook написала: "От ожогов умерла одна из женщин, вышедших 1 июня в Боулдере с портретами израильских заложников. Она, понимаете, шла и несла портреты невинных людей, или уже убитых, или тех, кого мучают под землей. Но так сложилось, что эти люди являются евреями. Академическая дискуссия по поводу того, являлось ли убийство антисемитским или нет, так как убивать евреев в ответ на войну в Газе, – это не антисемитизм, может продолжаться, мне кажется, при одном из двух условий – отсутствии души или ума".

Наталья Резник участвовала в марше и получила ожоги в результате нападения террориста.

1 июня в городе Боулдер в штате Колорадо было совершено нападение на участников произраильского марша с применением бутылок с зажигательной смесью, а также кустарного огнемета, сделанного из пульверизатора и зажигалки. Пострадали 13 человек. Нападение было совершено 45-летним нелегальным иммигрантом Мухаммадом Сабри Сулейманом (Солиман), гражданином Египта.

Мир
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