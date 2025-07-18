Рокировка в руководстве Украины: Шмыгаль – министр обороны, Умеров – глава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Александр Литвиненко снят с должности главы СНБО Украины.

Ожидалось, что Умеров будет направлен послом в США. По версии, озвученной депутатом Рады Ярославом Железняком, кандидатуру Умерова не принял Вашингтон.

Рустем Умеров был министром обороны Украины с сентября 2023 года по 16 июля 2025 года. Его должность занял бывший премьер-министр страны Денис Шмыгаль.