Рокировка в руководстве Украины: Шмыгаль – министр обороны, Умеров – глава СНБО
время публикации: 18 июля 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 10:50
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Александр Литвиненко снят с должности главы СНБО Украины.
Ожидалось, что Умеров будет направлен послом в США. По версии, озвученной депутатом Рады Ярославом Железняком, кандидатуру Умерова не принял Вашингтон.
Рустем Умеров был министром обороны Украины с сентября 2023 года по 16 июля 2025 года. Его должность занял бывший премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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