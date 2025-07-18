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Мир

Рокировка в руководстве Украины: Шмыгаль – министр обороны, Умеров – глава СНБО

Украина
время публикации: 18 июля 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 10:50
Денис Шмыгаль и Рустем Умеров
AP Photo/Vadym Sarakhan/Evgeniy Maloletka

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Александр Литвиненко снят с должности главы СНБО Украины.

Ожидалось, что Умеров будет направлен послом в США. По версии, озвученной депутатом Рады Ярославом Железняком, кандидатуру Умерова не принял Вашингтон.

Рустем Умеров был министром обороны Украины с сентября 2023 года по 16 июля 2025 года. Его должность занял бывший премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Мир
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