Денис Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал 15 июля прошение об отставке. Как ожидается, он возглавит министерство обороны. Президент Владимир Зеленский поручил сформировать правительство министру экономики Юлии Свириденко.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства! Слава Украине", – написал Шмыгаль в мессенджере Telegram.

Как ожидается, Верховная рада утвердит новый состав правительства в течении ближайшей недели. Зеленский ожидает, что в это же время Свириденко представит ему программу действий своего кабинета.

Шмыгаль возглавлял правительство с 2020 года. "Его опыт будет полезен на позиции министра обороны. Именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности", – сообщил украинский лидер.